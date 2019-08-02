أزياء عملية على طريقة دانييلا رحمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - أطلَّت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة خلال الفترة الماضية بأزياء عملية رسمية، اتَّبعت فيها أحدث خطوط الموضة، المناسبة لشخصيتها وقوامها المتناسق ولون بشرتها، كذلك ظهرت بعديد من الأزياء الرسمية خلال مسلسلها الأخير الكاتب.
وهذه أبرز اطلالاتها الرسمية حتى تستوحي منها اطلالاتكِ في العمل، أو المناسبات الرسمية.
إذ أطلت دانيلا ببنطال وجاكيت كاروهات باللون الأصفر، تزيِّنهما خطوط باللونين الأبيض والأسود، وأكملت اطلالتها باكسسوارات فضية، وارتدت بلوزة بيضاء ساتان، وتنورة قصيرة سوداء، يزيِّنها حزام جلد أسود، وظهرت بجاكيت وبنطال باللون الفوشي، تزيِّنهما أزرار على شكل زهور فضية بخرز أزرق، واختارت بنطالًا أبيض وجاكيتًا، لاطلالة أكثر بساطة، وتزيَّنت باكسسوارات فضية، ونظارة صغيرة لاطلالة عصرية.
وفي اطلالة أكثر شبابية، ارتدت دانييلا شورتًا وجاكيتًا باللون الرمادي، تزيِّنهما خطوط بيضاء وأزرار على الجانبين، وبلوزة بيضاء بكتابة سوداء، وأطلَّت ببنطال جينز ممزَّق، وجاكيت جلد أسود، وبلوزة حمراء، وأكملت زيّها الشبابي بنظارة سوداء مربعة، صُمِّمت بطريقة عصرية، وحقيبة خصر سوداء، كما ظهرت بفستان قصير بأكمام طويلة وفتحة سبعة، نسَّقت معه بوتًا طويلًا وجوارب شفَّافة باللون الأسود، وتزيَّنت بتنورة قصيرة من الجلد باللون الأسود، وبلوزة سوداء بأكمام طويلة.
وفي اطلالة أنثوية أنيقة، اختارت بلوزة وبنطالًا باللون الأبيض، ومعطفًا طويلًا باللون الأحمر بربطة في الخصر، وتجمَّلت بنظارة وحقيبة باللون الأحمر، وظهرت بفستان أسود بتصميم رسمي، يزيِّنه حزام من الخصر، وفتحة سبعة، وأكملته بنظارة حمراء مربعة وحقيبة سوداء، وأطلَّت ببنطال أسود، وقميص بأكمام قصيرة بطبعة النمر، وتجمَّلت باطلالة عصرية مفعمة بالألوان ببنطال فوشي واسع، وحزام وبلوزة بأكمام طويلة باللون الأزرق مزيَّنة بكشكشة.
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