زيّني عبايات النيود بحقائب من وحي مدونات الموضة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - كلنا يعرف أن العبايات النيود أصبحت قطعة أساسية بخزانة غالبية الصبايا، سواء أكانت الصبية تعتاد ارتداء العبايات أم لا، إذ أن هذه الدرجات الهادئة من الألوان أصبحت جزءا أساسيا بإطلالتنا بشكل عام.
والعبايات النيود بحاجة إلى إكسسوارات شنط أنيقة وجذابة تناسب هذه الدرجات المميزة، وهو ما اخترناه لك اليوم، مجموعة شنط اعتمدتها مدونات الموضة مع العبايات النيود، لتلهمك أكثر من طريقة لتنسيق مميز لعبايتك.
الشنط الميتالك اللامعة مع العبايات البيج
لفتنا هذه العباية التي اعتمدتها مدونة الموضة مرمر محمد، باللون البيج الأوف وايت، نسقت معها شنطة ميتالك نحاسية اللون، وهي أحد تصاميم الحقائب التي يسهل اعتمادها مع العبايات النيود بكل بساطة.
الشنط الشفافة بألوان لافتة مع العبايات النيود
اعتمدت المدونة فاطمة حسام على العباية باللون الأبيض المفتوحة، وارتدت معها فستانا باللون الفستقي الجذاب، لهذا اختارت حقيبة يد صغيرة الحجم من شانيل Chanel بالتصميم الشفاف، بدت أكثر نعومة وجاذبية.
الشنط المدورة صغيرة الحجم أبسط تنسيق مع العبايات النيود
لاحظنا مدى اعتماد مدونات الموضة المحجبات على الشنط المدورة صغيرة الحجم بألوان هادئة وبسيطة، مع العبايات النيود، كالشنطة المدورة التي اعتمدتها مرمر محمد مع العباية ذات الكتابات العربية، حتى لا يطغى تصميم الشنطة على تصميم العباية، ولتحافظ على بساطة اللوك .
الشنط الخشبية لإطلالة صيفية مميزة
الشنط المصنوعة من الأخشاب المختلفة، من الصيحات الرائجة التي اتجهت إليها كثيرات من مدونات الموضة مؤخرا، يمكنك اعتمادها، كهذه الشنطة ذات التصميم الهندسي التي اعتمدتها دلال الدوب، مع العباية البيضاء مع الخطوط باللون الفستقي.
وكذلك اعتمدتها لينا الأسعد مع العبايه الصيفية المخططة بالطول، لإطلالة مثالية على الشاطيء، أو بنهار الصيف عموماً.
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