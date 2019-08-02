استوحي قبعاتكِ من الإعلامية مهيرة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تعدّ القبعات من أهم الاكسسوارات التي تحرص الإعلامية مهيرة عبد العزيز على اقتنائها، بخاصة قبعات الشاطئ، إذ لا يمكنها التخلي عن هذا النوع من القبعات على الإطلاق.

ومن المعلوم، أنّ مظهر الشاطئ لا يكتمل من دون وجود قبعة جميلة، تجعلكِ تتألقين باطلالة جميلة، سواء كان حجمها كبيرًا، أم صغيرًا، أو كانت مقلَّمة، أو ذات لون واحد، كذلك تبرز القبعات المزيَّنة بالأشرطة المختلفة.

واليوم، جمعنا لكِ أبرز القبعات التي ارتدتها مهيرة عبد العزيز في عدد من الاطلالات.

قبعات مهيرة عبد العزيز



حيث ظهرت مهيرة بقبعات عدة، ميَّزت اطلالتها، أبرزها قبعة بيضاء بـ "شريطة كحلية"، مزيَّنة بالأخضر، ورسمة الببغاء، كما ارتدت قبعةً من الصوف باللون البني، مزيَّنة بـ "نقط بيضاء"، واحتوت على "طرحة" شفافة بيضاء مميزة لمظهر يميل إلى الفخامة، أيضًا أطلَّت بقبعة شتوية من "الكروشية" باللون الأبيض، تماشت مع اطلالتها "الكاجوال"، وأخرى شتوية بيضاء من الفرو، تميل إلى الفخامة.

أما قبعات الشاطئ، فاختارت قبعة من القش بـ "شريطة بنية"، وأخرى بيضاء، وأطلَّت أيضًا بقبعة قش خضراء، وقبعة سادة، كما اختارت قبعة شمسية من ورق القش باللون الأسود.

قبعات مهيرة عبد العزيز



ومهيرة عبد العزيز إعلامية إماراتية، وُلِدت في نوفمبر من أب إماراتي وأم مصرية، تحمل شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من كندا، لكنَّها اقتحمت بقوة مجال الإعلام، بدءًا بإذاعة "العربية"، كما قدمت عديدًا من البرامج، آخرها برنامج رامز في الشلال الذي عُرض على قناة mbc.

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