تعيين رينيه تيرادو مديرًا إبداعيًا لـ"غوتشي" بعد "فضيحة العنصرية"

قررت شركة غوتشي تعيين رينيه تيرادو المسؤول السابق لفريق دوري البيسبول مديرًا إبداعيًا لديها، كما أعلنت الشركة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنها ستوظف مدراء عالميين وإقليميين بهدف إدماج الثقافات والحضارات.

وأطلقت دار الأزياء برنامجًا متعدد المنح الدراسية للتصميم وبرنامج تبادل عالمي، حيث كانت الشركة تعرضت لاتهامات بأنها "مسيئة وغير مسؤولة"؛ لأنها استخدمت عارضات أزياء ذوات بشرة بيضاء مرتديات عمامات أثناء عرضها في أسبوع الموضة في نيويورك.

وأثارت العمامة على وجه الخصوص غضب مستخدمي تويتر؛ إذ أشار الكثيرون إلى أنها تعرف أيضًا باسم Dastaar وهي جزء من عقيدة السيخ؛ ما أجبر دار الأزياء على الاعتذار.

كما أشار النقاد إلى أن البلوزة البولو، التي تم إصدارها، تشبه الواجهة السوداء؛ ما جعل مشاهير مثل مغني الراب "50 سنت" وThe Candy Shop، ينتقدون الماركة؛ ما أجبر الشركة على الاعتذار مرة أخرى، واضطرت إلى إزالة البلوزة والتي كانت بقيمة 885 دولارًا من مجموعة خريف شتاء 2018.

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