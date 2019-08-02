قالت إنها لن تتزوج مجددا.. ربيع الهنيدي يتحدى زينة: "هتخسري الرهان"

انتشار واسع، حققه تصريح الفنانة زينة عن رغبتها في عدم الزواج مرة أخرى، خلال حوارها مع الإعلامي ربيع الهنيدي، في مجلة "زهرة الخليج"، لتعلق الممثلة الشابة على حديثها عن "هجر الارتباط"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وقالت "زينة":"صديقي الغالي والعشرة الطيبة، مش عاوز يبطل استفزاز فيا، وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك يا ربيع فعلا، يا بخت من كان صديقه من أهم صحفيين الوطن العربي"، متابعة: "لا وأنا فاكره بتكلم مع نفسي شكرا يا حبيبي"، مختتمة حديثها: "بالمناسبة الرهان ده كان سر بيني وبينه.. بس برضه بحبك يا ربيع".

"الهنيدي" رد على الفنانة الشابة، قائلا: "انتظر أن تخسري الرهان.. مع ذلك قيمتك عندي أغلى من المليون.. منورة دوما ومبروك فيلمك الجديد"، لترد عليه: "ثقتك الزيادة في نفسك حمادة، وأنا حمادة تاني خالص.. حبيبي دايما الشغل معاك مختلف والحوار من القلب شكرًا يا أغلى الناس"، كما كتبت في تعليق أخر:"هكسب الرهان ومش هدفع حاجة".

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ووفقا لتصريحاتها في حوار "زهرة الخليج"، فإن زينة فقدت الأمل في أن تجد رجلا في شخصية والدها، ما كان سببا رئيسيا جعلها تتخذ قرارا بعدم الزواج مجددا، فضلا عن أن تجربتها الأولى في الارتباط، ومعاناتها لسنوات داخل أروقة المحاكم لإثبات نسب طفليها من الفنان أحمد عز، قد تكون دافعا وراء عزوفها عن تكرار الأمر بل وتراهن على ذلك بمبلغ كبير.

وفي حوارها، قال الفنانة زينة: "وعهد الله.. لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية".