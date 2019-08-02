صور.. 6 معلومات عن ستيفاني فرابارت حكم موقعة كأس الدوري الأوروبي

"المرأة الحديدية" لقب ربما تستحقه الحكم ستيفاني فرابارت، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيينها حكمًا لمباراة السوبر الأوروبي، التي تجمع بين ليفربول وتشيلسي في 14 من الشهر الجاري، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي، الذي يحتضنه ملعب فودافون أرينا في إسطنبول.

وبذلك تصبح "فرابارت" أول سيدة امرأة تدير مباراة نهائي السوبر الأوروبي، وهي تعد من البطولات "اليويفا" الكبرى للرجال.

ويعرض "هن" أبرز المعلومات عن مشوار الحكم "فرابارت"، التي تدير مبارة السوبر الأوروبي بمساعدة حكمتين، مانويلا نيكولاسي وميشيل أونال.

- "فرابارت" تبلغ من العمر 35 عامًا.

- اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للتحكيم في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا، التي أقيمت هذا العام في فرنسا.

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- تعتبر أيضًا أول سيدة في التاريخ تتولى تحكيم مباراة للرجال في الدوري الفرنسي، حينما أعطها الاتحاد الفرنسي مهمة إدارة مباراة ستراسبوج وأميان الأحد المقبل في المرحلة الـ34 للمسابقة.

- أدرات "فرابارت" عدة مبارايات مهمة، منها أيضًا نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات تحت سن الـ19 وذاك عام 2012 في فرنسا.

- "فرابارت" هى ثاني سيدة في التاريخ تدير مباراة بالدرجة الممتازة للرجال في دوري أوروبا، وذلك بعد الحكمة الألمانية بيبيانا شتاونهاوس.

- وفي حوار سابق لها مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت ستيفاني فرابارت إنها تشعر بالفخر لتعيينها حكم في مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسي: "أنه امتياز لي وشرف ومسؤولية، وإنها سعادة حقيقية ومكافأة سنوات العمل والتضحية".