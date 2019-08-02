سها تطلب الخلع: "بيصحيني 7 الصبح عشان أفطر أمه"

"بيصحيني من النوم الساعة 7 الصبح عشان أنزل أفطر أمه وهو ينام، وأخواته معاها في نفس الشقة نايمين، مش مراعي إن أنا معايا طفلة وسهرانة بيها طول الليل"، بهذه الكلمات بدأت "سها" تروي أسباب طلبها الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، بعد سنة ونصف من الزواج.

قالت "سها" لـ"الوطن" إن شريك حياتها تزوجها لتصبح خادمة له ولوالدته، فهي تعمل طوال الوقت ولا تستطيع أن تأخذ قسطا من الراحة: "كل ما يكلمني يقول لي إنتي جاية هنا خدامة، طول النهار أنضف وأطبخ وأحط في أكل وأشيل أكل وأغسل مواعين، وبنتي مرميه على الأرض بتعيط محدش من اخواته بيفكر يشيلهما حتى يطبطب عليها، مطلوب مني أصحى كل يوم الصبح الساعة 7 عشان ألحق أحضر الفطار لأمه وأديها علاجها في معاده، وبعدين أنضف شقتها وأعمل الغدا وأغسل المواعين اللي في المطبخ والهدوم اللي في الغسالة وأنشر وأكوي وأطبق".

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تتابع "سها" حديثها وعيناها تمتلأ بالدموع، "على ما أخلص كل دا يكون هوا رجع من شغله ياكل وينام، الراحة من حقه هوا بس، وكل ما أشتكي يقول لي أمال أنا جايبك لزمتك إيه، بتتعبي مش شوية أكل بيتعمليهم، لما انتي مش أد المسؤولية كنتي بتتجوزي ليه".

وأكملت: "في يوم منزلتش لأمه ولما رجع من شغله وعرف أن أنا منزلتش تحت ضربني وطردني من البيت، وقالي انتي جاية هنا خدامة لأمي، غير كدا ملكيش لازمة، روحت عند أهلي وطلبت الطلاق ورفض قالي عند المحاكم، روحي أطلقي بالمحكمة".