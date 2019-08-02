طريقة عمل خلطة محشي الكرنب

يعد المحشي من الأكلات المصرية الشهيرة المفضلة، لدى الجميع والتي تضيف إليها كل أم مصرية لمستها الخاصة، وإليكم طريقة تحضيرها:

المقادير

كيلو من الأرز.

كيلو من الطماطم.

نصف كيلو من البصل المفروم.

2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

رشة كزبرة جافة.

رشة زعتر جاف.

رشة من الزنجبيل البودرة.

رشة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة صغيرة من النعناع البودرة.

رشة كمون ناعم.

رشة من البصل البودرة.

رابطة شبت.

رابطة بقدونس.

رابطة كزبرة.

2 فص توم كبير مفروم.

زيت نباتي.

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نقطع رأس الكرنب ثم نقسمها إلى أربعة أجزاء متساوية.

نضع أناء به كمية كبيرة من الماء على النار ونضيف إليها عصير الليمون وملعقة من الكمون.

ونتركها تغلي جيدا ثم نسقط بها أوراق الكرنب ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نخرجها ونضعها في ماء مثلج حتي تبرد نقوم بإخراجها ونتركها تتصفى.

نضع كمية صغيرة من الزيت على نار هادئة، ونقوم بتشويح البصلة حتى تذبل ثم نضيف إليها الصلصة ونقلب جيدا، ونضيف إليها عصير الطماطم والبهارات المعدة سابقا والملح ونتركها كي تتسبك.

نرفعها من على النار، ثم نضيف إليها الأرز والخضرة ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بحشي أوراق الكرنب، ونرصها في الحلة.

ثن نسقيه بالمرقة المضاف إليها لبن ونضعها على النار، حتى تغلي المرقة نقوم بتهدئة النار ونتركه على نار هادئة حتى تمام التسوية.