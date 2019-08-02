مصنوع من الذهب الخالص.. عارضة أزياء تثير ضجة بفستان زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
أثارت عارضة الأزياء التونسية هناء عبد السلام، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدت فساتين الزفاف من الذهب الخالص.
أقيم العرس على الطريقة التقليدية على مدار عدة أيام، وفي ليلة الزفاف ارتدت العروس فستانًا على الطراز الشعبي التقليدي لمنطقة نابل الشمالية، مصنوع من الذهب الخالص، وأكملت إطلالتها بطرحة كلاسيكية باللون الأحمر، ومرصعة بالذهب، واعتمدت الإكسسوارات الضخمة.
وتألقت العروس في فستان زفاف آخر كلاسيكي، على الطراز الأوروبي، وتميز التصميم بخطوط باللون الذهبي من الذهب الخالص، وأكمام منسدلة، وأكملت الإطالة بطرحة طويلة بنفس لون الفستان.
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