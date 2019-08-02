للرجل.. طريقة اختيار نظارة مناسبة حسب وجهك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

هل قمت بشراء نظارة ولم تعجبك عند ارتدائها؟ إذا كنت تخطط لشراء نظارة جديدة سواء شمسية أو طبية، يجب أولا أن تعرف الأنسب لشكل وجهك.

وفي السطور التالية، نوضح لك طريقة اختيار النظارة المناسبة لشكل وجهك، بحسب ما جاء بموقع "dmarge":

- الوجه الدائري:

الشكل الأفضل لوجهك هي النظارات الدائرية من جميع الاتجاهات أو من خلال أحد الأضلاع سواء الأعلى أو الأسفل، لأنها تعمل على الموازنة بين شكل وجهك وتصميم النظارة. وحاول تجنب النظارات ذات الإطار المربع أو المستطيل لأنها تحول شكلك إلى إنسان آلي.

الوجه المثلث أو شكل القلب:



يتميز هذا الوجه بالجبهة الأمامية البارزة مقارنة مع باقي الوجه، لذلك يُفضل اختيار النظارة مربعة الشكل والمستطيلة والنظارات ذات الحجم الكبير من فوق الحاجبين، لمحاولة تصغير الجبهة، ولا يتناسب مع هذا الوجه النظارة ذات الشكل الصغير لأنها تبرز شكل الجبهة، وفي حالة وجود لحية وشارب يُفضل أن يكون إطار النظارة بلون الشارب أو اللحية.

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الوجه المستطيل:

يتميز الوجه المستطيل بالجبهة العريضة من أعلى إلى امتداد بنفس الحجم إلى الخدود وكذلك للفم والذقن، ويناسب هذا الوجه النظارات الكبيرة الملونة بنفس لون الشعر والذقن سواء كان بنيًا أو أسود أو أشقر.

الوجه البيضوي:



هذا الوجه يناسبه الكثير من الأشكال والإطارات للنظارات سواء كان الإطار الكبير أو المتوسط أو الصغير، وأيضًا يناسبه الكثير من الإطارات الحديثة.

الوجه الماسي:



الوجوه الماسية تتميز بذقن محددة. وعظام كبيرة عند منطقة الخد، لذا يناسبها شكل الإطارات الصغيرة التي تبرز ملامحه وجهه الذكورية الحادة.

ولتحديد شكل وجهك الخارجي ونوعه، قف أمام المرآه في المنزل بشكل مستقيم وتلامسي مع الزجاج، ثم بقلم للرسم أو أحمر شفاه، حدّد وجهك على المرآه، وستظهر لك النتيجة.