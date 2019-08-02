5 أسماء عطور نسائية فخمة... عرّفي عن نفسك !

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:35 مساءً - تبحث المرأة عن أسماء عطور نسائية فخمة تليق بها، فلكلٍّ عطرها الخاص، لذا نقدم لكِ أسماء عطور نسائية فخمة لتختاري ما يليق بشخصيتكِ، إذ لا يُخفى على أحد أنّ العطر الذي تضعه المرأة يعكس الكثير من شخصيتها وذوقها وحضورها، ويذهب البعض إلى حدّ القول إنّ العطر هو هويّة المرأة، لذا لا تختاري عطركِ على عجل، بل تأنّي وادرسي صفاتك وذوقكِ وبعدها اختاري العطر الأنسب لكِ، فللمرأة الهادئة مثلاً عطر يناسبها يختلف عن ذاك الذي يناسب المرأة الصاخبة.

عطور عالمية رائحتها تخطف الأنفاس



من هنا اخترنا 5 أسماء عطور نسائية فخمة ومتنوعة بحسب تنوّع شخصيات النساء، اختاري العطر الذي يعرّف عنكِ ما ان تطأ قدمُكِ المكان حتى قبل بثوانٍ!



للمرأة الرومانسية والفائقة الأنوثة

Glam Jasmine Michael Kors

مايكل كورس جلام جاسمين ، عطر خاص بالمرأة الفائقة الأنوثة، وهو عبارة عن مزيج رائع من الزهور البيضاء, الياسمين, أوراق القرفة الصينية مع خشب الصندل.

هذا العطر صباحي يدوم طويلا، مصمم خصيصاً لكلِّ لمرأة التي تحب لفت الأنظار، بتركيبته المتجانسة والمنتاغمة بشكل رائع لنتيجة في غاية السحر والجمال. مبهر وآسر للغاية

مجموعة عطور فخمة تناسب رحلاتك الصيفية



للمرأة الخجولة والحالمة

Badgley Mischka Eau de Parfum

عطر أنثوي زهري ساحر للمرأة الحالمة، وهو يعد باقة ورد وأزهار مميزة ومنعشة، تبدأ مع الفلفل الوردي وزهر الكمثري والفاوانيا ومسك الروم والياسمين والماغنوليا والفل والأوسمانثوس، وتنتهي قاعدته بالعنبر والمسك وجوز الهند وخشب الصندل. هذا فضلاً عن زجاجته الفاخرة التي تشبه الأحجار الكريمة.

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أفضل عطور العود من العلامات التجارية العالمية



للمرأة النشيطة والحيوية

Jo Malone Jo Loves Mandrine

تتوافر لدى دار Jo Malone مجموعة من أفضل العطور، التي تلاقي انتشاراً كبيراً حول العالم، ويعد عطر Jo Loves Mandrine واحداً من هذه العطور، وهو يتركز بشكل أساسي على رائحة الحمضيات المنعشة التي تجعلك في نشاط كبير طوال اليوم، وتبعث فيك الحيوية خلال الأجواء الحارة.

أفضل عطر نسائي جذاب لصيف 2019



للمرأة الراقية والرصينة

Un Jardin sur la Lagune

إنه عطر جديد من هيرمس HERMÈS في غاية الفخامة والرقي، وهو مستوحى من الحلم وأجواء الحدائق الرومانسية والهادئة. يشتمل هذا العطر الزهري بامتياز، في تركيبته، على الزهور والمسك الأبيض والأخشاب، ويتميز برائحته المهدئة والنابضة بالحياة، فإن كنت تشعرين بالملل والتعب، فهذا العطر خيار مثالي لك.

أسماء عطور نسائية فخمة لا تُمحى من الذاكرة



للمرأة الجريئة والقوية

Opium من إيف سان لوران

هذا العطر خاص بالمرأة الجريئة والقوية، تم إطلاق النسخة الأصلية من هذا العطر في عام 1977، لكن كان يتم تعديل رائحته مع كل إصدار جديد منه، إلا أن الكلاسيكية لا تزال تطغى عليه حتى الآن. النغمة الأساسية لهذا العطر هي الفانيليا، والتي تتكامل بهدوء مع رائحة الأفيون الحارة. وسرعان ما أصبح هذا العطور أحد أكثر العطور مبيعاً في العالم.

أسماء عطور نسائية لرائحة منعشة في فصل الصيف