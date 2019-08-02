كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:35 مساءً - مكياج العيون الدخاني، يُعتبَر من أكثر أساليب المكياج المعتمدة في السهرات والمناسبات المهمة. فهذا النوع من مكياج العيون يضفي غموضاً وسحراً على ملامح وجهك بشكل عام. كما أنه يبرز عينيك بطريقة لافتة. إلا أن تطبيق مكياج العيون الدخاني والمتلألئ بشكل خاص، يحتاج إلى الكثير من الحرفية والتأني.



إليكِ خطوات تطبيق مكياج العيون الدخاني المتلألئ، اعتمديها للحصول على مكياج ناجح.





الخطوة الأولى، تقتضي تطبيق البرايمر الذي سيوحّد لون الجفن ويساعد في تثبيت ظلال العيون. اختاري مستحضر MAC Pre+Prime Vibrancy Eye بتركيبة ناعمة سهلة الامتداد.

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ





استخدمي قلم كحل بتركيبة الكريم، من الأفضل أن يكون لامعاً بعض الشيء. طبّقيه على كامل الجفن المتحرّك كقاعدة، تساعد في إبراز ظلال العيون والمكياج الدخاني بشكل أفضل. اختاري قلم Rimmel Scandal’Eyes 24.

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ





اختاري لوحة ظلال عيون متعدّدة الدرجات وتحتوي على ألوان محايدة وألوان بالدرجات الترابية والبرونزية، تمنحك مكياجاً دخانياً لافتاً ودافئاً في الوقت نفسه. بإمكانك اعتماد لوحة ظلال Decay’s Naked Palette وأن تستخدمي فرشاة Lancôme Precision Shadow Brush #12 لتطبيق الظلال بطريقة ناجحة.

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ





ضعي اللون البيج الفاتح على عظمة الحاجب لتعززي إشراق مكياج عينيك. كم انه من المستحسن استخدام رموش صناعية تضفي سحراً على نظراتك.

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ





ضعي لمسة من الغليتر باللون الذهبي تحت خط الرموش السفلى وعند الزاوية الداخلية للعين، إنما بكميّة معتدلة تكفي فقط لإضاءة المكياج.

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إذا أردت أن تزيدي من جرأة مكياج عينيك وتمنحيهما نظرة غامضة، بإمكانك أن ترسمي خط أيلاينر سائل رفيع فوق الرموش العليا.

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ





بعد الانتهاء من تطبيق مكياج العيون، حدّدي حواجبك بواسطة قلم تحديد الحواجب أو بواسطة بودرة خاصة لتحديدها. البودرة تبدو أكثر طبيعية وسهلة الاستخدام. اختاري لوحة Bobbi Brown Dark Brow Kit.

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ





أكملي مكياجك الدخاني من خلال اختيار أحمر شفاه بلون محايد أو هادئ، كدرجات البيج أو البيج الزهري أو النيود أو حتى يإمكانك الاكتفاء بأحمر شفاه غلوس شفاف يزيد إشراق ملامح وجهك من دون أن يبدو مكياجك صاخباً أو مبالغاً فيه. اخترنا لك غلوس Nars باللون الزاهي.

خطوات مكياج عيون دخاني متلألئ

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