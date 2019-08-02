هكذا تعتنين ببشرتك الدهنية قبل عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:35 مساءً - لا أحد ينكر أن البشرة الدهنية تحتاج من صاحبتها اهتمامًا يختلف كليًا عما تتطلبه الأنواع الأخرى من البشرات، خاصة مع اقتراب مناسبة غاية في الأهمية، كعيد الأضحى المبارك.





من هذا المنطلق، ونظرًا لأن البشرة الدهنية تمتلك الكثير من العيوب، أمثال ظهور البثور العديدة مع الرؤوس السوداء، كان من الضروري علينا إرشادكِ إلى بعض الخطوات التي ستساعدكِ على العناية جيدًا ببشرتكِ الدهنية قبل قدوم العيد:





أولاً: لا غنى مُطلقًا عن التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، النشويات، والسكريات، بل والابتعاد عن الأطعمة المقلية.



ثانيًا: الإكثار من شرب المياه، التي تفيد البشرة الدهنية على وجه الخصوص في التقليل من ظهور البثور ومعادلة حموضة البشرة، وبالتالي التقليل من الالتهابات والعدوى البكتيرية.

عناية بالبشرة الدهنية





ثالثًا: العمل على تنظيف البشرة مرتين يوميًا؛ عبر استخدام «التونر» الخاص بالبشرة الدهنية، والذي يجب أن يكون خاليًا من الكحول.

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رابعًا: الحرص على اعتماد واقي الشمس يوميًا؛ للمحافظة على البشرة من العوامل البيئية المضرة، كأشعة الشمس الحارقة، والتلوث الخارجي.

تنظيف البشرة





خامسًا: مراعاة تقشير البشرة بكريم التقشير المخصص للبشرة الدهنية مرتين في الأسبوع؛ لإزالة الجلد الميت، تنظيف المسامات بعمق، وإزالة الرؤوس السوداء.



سادسًا: استخدام بعض الأقنعة المنزلية التي تضفي على بشرتكِ نضارة وتألقًا شديدًا كـ(البطاطا، الخميرة، اللبن، والعسل).



سابعًا: الالتزام بوضع قناع الطين مرتين في الأسبوع؛ حتى تتمكني من تنظيف مسامات الوجه بشكل صحيح.



الآن.. وبعد أن تعرفتِ على مجموعة مهمة من النصائح التي ستفيدكِ كثيرًا في مرحلة الاعتناء بالبشرة الدهنية قبل وضع المكياج، سننتقل الآن لمرحلة أخرى تضمن لكِ -كواحدة من صاحبات البشرة الدهنية- مكياجًا متألقًا:



من المهم كثيرًا عند اختيار (كريم الأساس، أحمر الخدود، وظلال العيون) أن تكون خالية من الدهون.



يفضل لصاحبات هذه النوعية من البشرات استبدال كريم الأساس السائل بالبودر المضغوط.



الجئي إلى استعمال قلم الكحل الجاف بدلاً من الآي لاينر السائل.



استخدمي خافي العيوب الجاف؛ ليدوم معكِ أطول مدة ممكنة.

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