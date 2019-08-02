قواعد اختيار لون المناكير المناسب للبشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:35 مساءً - تبحث النساء في فصل الصيف عن لون المناكير المناسب للبشرة السمراء، إذ يتغير لون المناكير المناسب مع تغيّر لون البشرة، فلكلّ بشرة درجة تحكم اختيار ألوان المناكير الخاصّة التي تليق بها.. ولأننا في فصل الصيف حيث يميل معظم النساء إلى تسمير بشرتهنّ اخترنا لكِ هذا الموضوع لتختاري لون المناكير المناسب للبشرة السمراء أو القمحية.

هناك مجموعة كبيرة من درجات طلاء الأظافر التي تتماشي بشكل رائع مع البشرة البرونزية بداية من ألوان الباستيل الهادئة والنيود وحتى الدرجات الداكنة من الأخضر والأحمر.

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تجدر الإشارة إلى أن كلاً من الألوان الفاتحة والداكنة يناسب كافة ألوان البشرة لكن عليكِ معرفة درجة اللون الأكثر ملائمة للون يدك.

فألوان المناكير لليد السمراء متعددة، حيث إن الألوان الفاتحة تعطيها أناقة لا مثيل لها، في حين الألوان الداكنة تجعلها تنبض بالجرأة أما الألوان المشرقة فهي تزداد إشراقاً وبريقاً لدى تطبيقها على اليد السمراء.

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العنصر الأهم عند اختيار مناكير الأظافر يكمن في تناسق اللون مع لون البشرة، وفي هذا الإطار، يمكن اتباع قاعدتين:



القاعدة الأولى: اختيار لون مناكير الأظافر من لون بشرة اليد

لون المناكير المناسب للبشرة السمراء



صاحبات البشرة السمراء يخترن منكير الأظافر ذات الألوان الداكنة، هذه القاعدة بسيطة وسهلة، لكنها تحصر خيارات السيدة بمجموعة لونية محدودة، لذلك من الأفضل الانتقال إلى القاعدة الثانية.

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القاعدة الثانية: اختيار لون مناكير الأظافر بعكس لون البشرة

لون المناكير المناسب للبشرة السمراء



صاحبات البشرة السمراء يخترن التدرجات النابضة وألوان مناكير الأظافر الجريئة. فعلى سبيل المثال، يليق بهذه البشرة ألوان الأحمر والبنفسجي والبرتقالي النابض. ما يجب الابتعاد عنه هو الألوان الزاهية والفاتحة جداً، لأنها ستولّد تناقضاً لونياً حاداً مع لون بشرتك.

صاحبات البشرة الحنطية أو المتوسطة اللون: تعتبر هذه البشرة الأكثر سهولة في اختيار ألوان مناكير الأظافر، إذ يليق بها التدرجات الزاهية من الزهري والبنفسجي والأزرق والأحمر. كما يليق بها ألوان الفضي والأحمر الداكن، إضافة إلى البرتقالي والبني الشاحب وتدرجات البيج.

ما يجب أن تتجنبه صاحبات البشرة الحنطية من ألوان مناكير الأظافر هو تدرجات الذهبي والبرونزي.

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