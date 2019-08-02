احترسي.. الوزن الزائد يعرضك للوفاة المبكرة

أفادت دراسة جديدة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تعرض النساء لخطورة الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي، مما يعرضهن للوفاة المبكرة.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون سويديون أن مع كل 13 شهر تكتسب فيها المرأة وزن زائد بداية من مرحلة البلوغ، يزداد لديها خطر الوفاة المبكرة بعد تشخيص الإصابة بسرطان الثدي أو الأمعاء، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم.

وأجرى الباحثون دراستهم على 47 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا، جرى تشخيص 1500 منهن بالإصابة بسرطان الثدي أو سرطان الأمعاء بعد انقطاع الطمث.

وأشارت النتائج إلى أن كل عام تقضيه المرأة في زيادة الوزن، يزيد خطر الإصابة بأورام الأمعاء القاتلة بنسبة 4%، وسرطان الثدي بنسبة 3%، ورغم أن الدراسة أجريت على النساء لكن الباحثون يتوقعون نتائج مماثلة لدى الرجال.

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وأشار العلماء أيضًا أن النساء اللائي قضين 30 عامًا مع زيادة الوزن، ارتفعت لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء القاتل بنسبة 224%، وخطر الإصابة بسرطان الثدي إلى 143%.

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي أوضحت أن وجود مؤشر كتلة جسم أعلى من 25، يمكن أن يخفض معدلات البقاء على قيد الحياة.

وعلقت مؤلفة الدراسة الدكتورة إيزابيل سويرجوماتارام، من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: "بينما أظهرت الدراسات السابقة وجود علاقة بين زيادة الوزن والسرطان النامي، إلا أنه لا يعرف سوى القليل جدا عن كيفية تأثيره على فرص الإصابة بالسرطان، وتظهر أبحاثنا أن الوقاية الفعالة من زيادة الوزن والسمنة يجب أن تبدأ في سن مبكرة".

ويكون الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة وتلف الحمض النووي، وكلها عوامل مرتبطة مع ظهور السرطان.

وترسل الدهون الزائدة في الجسم إشارات تخبر الخلايا، بالانقسام في كثير من الأحيان ما يتسبب في تراكم الأضرار.