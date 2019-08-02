فيتامين أ يحميك من سرطان الجلد.. "عليك بالبطاطا"

كشف علماء من جامعة براون بالولايات المتحدة أن تناول فيتامين "أ"، يساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي.

وأوضح العلماء أن ارتفاع مستوى فيتامين "أ" يقلل من خطر الورم الخبيث بنحو 15 في المئة، ومعظم الفيتامين يأتي من الأطعمة الطبيعية مثل البطاطا والجزر والبازلاء والفلفل الأحمر الحلو والبروكلي والسبانخ ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والشمام، بحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "ميديكال إكسبرس".

ورغم ذلك ينصح العلماء بعدم استهلاك أكثر من 10 آلاف وحدة دولية "تستخدم هذه الوحدة لقياس العديد من المواد والمركبات في جسم الإنسان"، من فيتامين (أ) في شكل مكملات غذائية في اليوم الواحد.

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يحتوي الفيتامين أيضًا على تأثير وقائي على جسم الأشخاص الذين لديهم العديد من الشامات والذين أصيبوا بحروق الشمس الشديدة في مرحلة الطفولة أو المراهقة، ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للحماية من سرطان الجلد هي الحماية الشاملة من أشعة الشمس.

وشملت الدراسة التي أجراها الباحثون على 125 ألف شخص، بمن فيهم 75 ألف ممرض و50 ألف عامل طبي. كان متوسط عمر المتطوعين 50 سنة.

وقدمت البيانات للباحثين معلومات عن نظامهم الغذائي والمكملات الغذائية المستهلكة، وأصيب أربعة آلاف شخص منهم بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي لأكثر من 25 عامًا.