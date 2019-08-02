فقدان الوزن والإرهاق.. أعراض نقص فيتامين سي

يعتبر فيتامين C عنصر غذائي ضروري يساعد الجسم على امتصاص الحديد وإنتاج الكولاجين، وإذا لم ينتج الجسم ما يكفي من الكولاجين، ستبدأ الأنسجة في الانهيار.

كما أن فيتامين سي، ضروري لتوليف الدوبامين والنورادرينالين والإيبينيفرين والكارنيتين، اللازمة لإنتاج الطاقة.

تبدأ أعراض نقص فيتامين C في الظهور بعد 8 إلى 12 أسبوعًا.

تشمل الأعراض المبكرة ما يلي، بحسب موقع مديكال نيوز توداي الطبي:

فقدان الشهية

حيث يصبح المريض غير راغب في تناول الطعام.

فقدان الوزن

ليس فقدان كبير في الوزن، وإنما ملحوظ.

التعب

والخمول وعدم الرغبة في القيام بشئ.

وخلال من 1 إلى 3 أشهر، قد تكون هناك علامات أخرى.

فقر دم

هو ما يزيد الدوخة والشعور بالتعب.

ألم

يشمل ذلك الألم العضلي، وألم العظام، والتورم في الجسم.

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بقع

تظهر علامات أو بقع حمراء صغيرة ناتجة عن النزيف تحت الجلد.

الشعر

نمو الشعر تحت الجلد بشكل مرضي.

الأسنان

يصاب المريض بأمراض اللثة وفقدان الأسنان.

الجروح

تصبح الجروح صعبة الالتئام، والشفاء.

تنفس

يصاب المريض بضيق في التنفس.

حزن

يصاب المريض بتغير المزاج، والاكتئاب.

نزيف

قد يكون هناك أيضًا نزف تحت العظم، وهو نوع من النزيف الذي يحدث في نهايات العظام الطويلة.

بمرور الوقت تدمر خلايا الدم الحمراء، وهي متلازمة معروفة باسم انحلال الدم، والنزيف المفاجئ والعفوي، والاعتلال العصبي، والحمى، والتشنجات. وهي مشكلات يمكن أن تكون قاتلة.