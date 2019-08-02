جميلات الفن يتألَّقن على البحر بأجرأ الملابس وأغرب الإطلالات

ينتهز كثير من المشاهير بعد موسم حافل بالنشاط والأعمال الفنية والدرامية، فرصة العطلة الصيفية للهروب إلى المناطق الساحلية لقضاء وقت ممتع.

وتحرص أغلب النجمات على الظهور بأجمل وأجرأ ملابس البحر بمختلف الألوان والتصاميم الجريئة والغريبة؛ وطغت الألوان الثلاثة الأسود والأبيض والأحمر بجانب درجات الباستيل على إطلالات الفنانات اللواتي شاركن صورهن على الشواطئ مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهن منة فضالي، وإنجي المقدم، ورانيا يوسف، ونانسي عجرم.

إضافة إلى فيفي عبده، التي أثارت الجدل مؤخرًا بثياب بحر فضفاضة ذات ألوان مُبهجة مُتداخلة، ومفتوحة من منطقة الصدر، ومن جانبي الخصر. وطلت فيفي مرة أخرى بفستان بحر مجسم باللونين الأسود والأبيض، إضافة إلى صوفينار التي ارتدت فستاناً صيفياً قصيراً من درجات النيود.

ونسَّقت معظم النجمات إطلالاتهن على الشاطئ مع النظارات الشمسية ذات العدسات العاكسة، والقبعة الخوص، مثل نيرمين الفقى، ونيرمين ماهر وهيفاء وهبي وهند صبري.

واعتمدن أيضًا على "الكاش مايوه" أو ما يعرف بـ"الكيمونو" ذو الأقمشة المختلفة مثل الحرير، والشيفون والكتان والقطن.

وأدخلت على الجانب الآخر، بعض النجمات اللمسات العصرية على إطلالاتهن الصيفية مثل الفنانة دينا الشربيني، التي أطلت على البحر بتنورة قصيرة من الجينز تصل لمنتصف الفخذين، واللبنانية مايا دياب بهوت شيرت قصير من الجينز الأسود، وأمينة خليل والمذيعة إنجي كيوان وبيانكا بالتى.

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واختارت بعضهن إطلالات مفعمة بالحيوية والأنوثة مصنوعة من خامة الدانتيل الشفاف، مثل الفنانة هيدي كرم ونيللي كريم وناتاشا بولى

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