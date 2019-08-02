حقيبة ظهر ضخمة مصنوعة من "شعر البقرة" وبسعر صادم من "ريك أوينز"

طرحت علامة الأزياء الأميركية ريك أوينز حقيبة ظهر بحجم كبير مصنوعة من شعر البقرة، من مجموعة الأزياء الجاهزة "لاري" لخريف / شتاء 2019، هذه الأخيرة مستوحاة من المصمم الأميركي Larry Legaspi، الذي تعاون بشكل متكرر مع أمثال Labelle و KISS، وظهرت التأثيرات الميتاليكية بنمط الروك إند رول بوضوح على الحقيبة؛ إذ عكس شعر البقرة تأثير الألومنيوم الفضي.

شعر البقرة نفسه ضخم ومكثف؛ ما أضفى مزيدًا من العظمة والحجم على الحقيبة التي يبلغ حجمها 60 سم × 140 سم × 26 سم، وأضاف أوينز إلى الحقيبة سحّابًا مبالغًا فيه مع أشرطة جلدية طويلة، كما تتميز بمقبض جانبي قابل للفصل مع إبزيم معدني، ومقبض علوي مغطى بالشعر ومشبك معدني كبير في الجزء العلوي من الحقيبة، ويمكن ربط المشبك المعدني بمشبك آخر لتغيير حجم الحقيبة، كما يمكنك طلب الحقيبة مسبقًا عبر الإنترنت بسعر 9,543 دولارًا أمريكيًا وسيتم التسليم بحلول 7 أكتوبر.

قد يهمك أيضًا: