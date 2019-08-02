أخبار سارة لـ"الثور" وتحذير لـ"الجوزاء".. الأبراج تخبرك عن وضعك العاطفي في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

إذا كنت ممن يهتمون بالفلك خصوصًا على الصعيد العاطفي، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن وضعك العاطفي والأوقات الرومانسية التي تمر بها مع الشريك لشهر أغسطس، حسبما جاء على بموقع " horoscope" المعني بعلم الفلك والأبراج:

الحمل:

يأتي كوكب أورانوس لك في هذا الشهر ليعطيك روحًا حالمة ولحظات مميزة مع الشريك، لكن احذر سوء الفهم تجاه الطرف الآخر بداية الشهر، وعن نصف وآخر الشهر فحاول أن تكون جريئًا، وتحدث بحرية مع الشريك عما يزعجك.

الثور:

لا تفكر كثيرًا فيما حدث في الماضي، وكُن واثقًا في الشريك أكثر من هذا الحد، فلا تدع الأفكار الوهمية تسيطر عليك وتبعدك عن الحبيب.

في العشر الأواخر من الشهر، ستتلقى أخبارًا سارة جديدة تخص حياتك مع الشريك.

الجوزاء:

حالتك النفسية تتأرجح بين الأفضل والأسواء، لكن حاول ألا تتسرع بوعود لا تجد وقتًا محددًا للوفاء بها، حتى لا يملّ منك الشريك.

يدخل فينوس يوم 21 في برجك، ما يعمل على انخفاض الأجواء الرومانسية والأوقات الجميلة مع الشريك، لكن احذر الوقوع في الخيانة.

السرطان:

أنت أكثر هدوءً واسترخاءً مع الشريك بداية الشهر بسبب وجود أورانوس في برجك، ما يساعدك على التحدث مع الشريك بشكل عفوي وبسيط، ويعمل على زيادة ترابط العلاقة العاطفية بينكما.

لا تفكر كثيرًا في الحبيب السابق حتى لا تفقد ثقة الشريك الحالي، فالحب القديم لن يعود.

الأسد:

يدخل كوكب المشترى في برجك بداية الشهر وينتهي في 11 أغسطس، ما يساعد على حياه عاطفية سعيدة في هذه الأوقات، وإن لم تكن في علاقة عاطفية سينبض قبلك بحب جديد تراه من النظرة الأولى.

لكن دخول أورانوس في 29 أغسطس يعمل على بعض التوتر في علاقتك مع الحبيب أو تتردد تجاه اتخاذ قرار.

العذراء:

يدخل كوكب عطارد إلى برجك في بداية الشهر، ما يعمل على وجود مشاعر حساسة ورقيقة مع الحبيب، أما في منتصف أغسطس يدخل كوكب فينوس، فيعمل على جراءتك في بالتحدث عما يعجبك بالشريك، أو ربما تطلب منه الارتباط أو الزواج.

فهذا الشهر من الفترات المميزة جدا في حياتك العاطفية، فلا تترد في اتخاذ القرارات الحاسمة.

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الميزان:

يظهر تأثير كوكب المشترى في 11 من أغسطس، ما يتيح لك فرصة ثانية لجعل الأمور في نصابها الصحيح مع الحبيب بعد الضغوطات التي سيطرت على علاقتكما في الفترة الأخيرة.

تتعامد الشمس على منزل الميزان لمدة شهر يبدأ في 23 أغسطس، لذلك ستنتبه إلى بعض التفاصيل والعيوب التي تجعلك أكثر قدرة لفهم الشريك في الفترات السابقة، في حكمه عليك.

العقرب:

تحتاج إلى الشعور بالأمان، فيوجد بعض الأسرار التي تجعلك في حالة كبيرة من التردد والأرق، وبالطبع يشعر الشريك ببعض الانطباعات الغريبة، وبالتالي التوتر تجاه العلاقة.

وتدخل الشمس إلى برجك في 23 أغسطس، ما تساعد على البحث والتفتيش لحل الحبيب، لكن لا بد أن تثق أكثر من هذا في إخلاص الحبيب لك.

القوس:

حاول أن تكون أكثر ترتيبًا في حياتك ليتعلم منك الشريك، وهذا الأفضل له بدلًا من التحدث معه بشكل سلبي عن أشياء تفعل مثلها تمامًا.

تبدأ الشمس في الدخول إلى برجك في يوم 23 أغسطس، ما تعمل على إخماد العاطفة والحنين تجاه الحبيب، لكن لا تستلم لهذا لشعر وحاول الوصول إلى الحبيب وتغير روتين الحياة الخاص بكم.

الجدي:

بعد العناء الذي ابتذلته في التوزان بين الحب والحياة الاجتماعية، ومحاولة تناغم الحبيب مع الأهل والاصدقاء، تفكر جديًا في إنهاء هذه العلاقة.

حاول أن تتبع مسار عقلك تجاه الأمور لحسم بعض الأمر مع الشريك، قد يمل ويبعد من تلقاء نفسه بين اللحظة والأخرى.

الدلو:

كوكب أورانوس يدخل في برجك يوم 11 أغسطس، ما يجعلك تشعر بأنك مقيد ببعض العادات القديمة وتفكر جديًا في إيجاد علاقة عاطفية طويلة المدى وشريك مناسب لك.

بينما إذا كنت في علاقة، فقد تخطط هذا الشهر لقضاء وقت ممتع مع الشريك، وتعمل على مفاجأة قد تجعل الحبيب مسرورًا ولا ينسي هذا اليوم.

الحوت:

لا تتسرع بالتعبير عن مشاعرك للطرف الآخر قبل التأكد من حبه وإخلاصه لك، حتى لا تتعرض لأذى نفسي فيما بعد، لكن لا تبالغ في فترة التأكد.

وجود الشمس في 23 أغسطس يعمل على وجود فوضى التعامل مع الحبيب، لذلك لا بد أن تتعامل بحذر وتكون مرتب في حياتك الاجتماعية والعاطفية ولا تدع الآخرين يلومون عليك نتيجة الأخطاء الواقعة.