"الأحوال المدنية" تخلّص المرأة السعودية من قيود الرجعية.. وسفيرة المملكة بأمريكا: رفعت مكانتها

"يمنح جواز السفر لكلّ من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية" قرار حكومة المملكة العربية السعودي الصادر أمس ويحمل في طياته السماح للمرأة بالسفر إلى الخارج واستخراج جواز سفر بدون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر.

القرار التي يأتي ضمن حزمة قرارات لصالح المرأة السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، الذي قاد إصلاحات قانونية واجتماعية تعد الأهم في تاريخ المملكة، جرى المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي وسيسمح للنساء من سن 21 عامًا فما فوق بالسفر خارج البلاد دون وصي، وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس من هذا العام، وفقًا لبيان وزارة الإعلام السعودية.

وقال البيان، إن اللائحة الجديدة هي "امتداد لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى تعديل وتطوير اللوائح والقوانين الحكومية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع"، بالإضافة إلى ذلك، يقول البيان إنه يمثل "فرصة للنساء لشغل مناصب عليا في الحكومة، بما في ذلك منصب النائب أو مساعد الوزير أو السفير"، حسب سي أن أن.

وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل". كما سمحت للنساء بالتبليغ لتسجيل الزواج أو الطلاق والحصول على سجلات أسرية، حسب بي بي سي.

وتسمح التعديلات الجديدة للمرأة لأول مرة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل. كما تمنح التعديلات الجديدة المرأة أيضا الحق في الوصاية على الأبناء القصر.

وحسب وزارة الإعلام السعودية تمت الموافقة على هذه اللوائح في سياق جهود المملكة "لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، على قدم المساواة مع الرجل"، وفقًا لوزارة الإعلام.

ماذا قالت الصحف السعودية عن القرار

ونقلت صحيفة "أم القرى" الحكومية قرارا للحكومة جاء فيه "يمنح جواز السفر لكلّ من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية".

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وبحسب صحيفة "عكاظ" الحكومية ووسائل إعلام أخرى سيجري تطبيق هذه القاعدة الجديدة، على النساء اللواتي يبلغن سن 21 عاما وما فوق.

سفيرة السعودية لدى أمريكا: مسرورة للتأكيد على أن المملكة تهدف لرفع مكانة المرأة

وفي سلسلة من التغريدات، أكدت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، ريما بندر آل سعود، أن السعودية، أقرت تعديلات على اللوائح التي ستمنح حق المرأة السعودية البالغة في الحصول على جواز سفر وسفر دون موافقة الأوصياء.

وقالت السفيرة السعودية، "أنا مسرورة للتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستقوم بإدخال تعديلات على قوانين العمل والقوانين المدنية التي تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية في مجتمعنا، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بشكل مستقل".

ومنذ تعيين الأمير محمد وليا للعهد، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة قرارات لصالح المرأة، بينها السماح لهن بحضور مباريات بكرة القدم في الملاعب، والانضمام إلى الشرطة، والتقدم عبر الإنترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.

وحتى 24 يونيو 2018، لم يكن مسموحا للنساء بقيادة السيارات في المملكة المحافظة، مما يؤكد أن المملكة السعودية تشهد حملة إصلاحات قانونية وتغيرات ثقافية هي الأكبر في تاريخها المعاصر. وتشمل هذه الإصلاحات التي باشرها بن سلمان، قرارا بالسماح للمرأة بتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.

كما حدت السعودية من سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق النساء اللواتي لم يكن يغطين رؤوسهن. وبدأت النساء في السعودية مؤخرا الظهور في الأماكن العامة من دون حجاب.