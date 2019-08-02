وزيرة المرأة التونسية تكشف عن سوق للمتاجرة بالقاصرات بموافقة أولياء أمورهن

كشفت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة التونسية، عن وجود سوق أسبوعية في إحدى مناطق شمال غربي تونس، يحدث بداخله متاجرة بالقاصرات.

وذكرت "العبيدي" أن المتاجرة بالقاصرات تجرى على أيدي سماسرة لتشغيل القاصرات كمعينات منزليات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تونس إفريقيا".

ووصفت "العبيدي" أنها شعرت بصدمة عند اكتشافها المتاجرة بالقاصرات، فمنذ فترة سابقة كانت في جولة مع مسئولين من وزارة المرأة إلى إحدى الأسواق الأسبوعية، فاكتشفت بوجود سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل كمعينات منزليات في مدن أخرى.

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وروت "العبيدي" أنها "أجرت مكالمة هاتفية مع أحد السماسرة لمعرفة إن كان الأمر يتم بتلك البساطة للحصول على معينات منزلية، من فئة الفتيات القاصرات وتبين لها أن الظاهرة موجودة ولا غبار عليها".

وأوضحت: "السماسرة يعرضون (خدمات) تلك الفتيات القصر بموافقة أوليائهن بمرتبات شهرية تتراوح بين 100 و500 دينار".

وأكدت العبيدي أنها نقلت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها القاضية روضة العبيدي، لمواجهة هذه الظاهرة، قالت إن وزارة المرأة "نظمت العديد من الحملات التحسيسية على عين المكان لدى العائلات التي تقوم بإرسال بناتها للعمل في ظروف قاسية وغير محسوبة العواقب، إضافة إلى حملات مضادة للعائلات التي تستقبل تلك الفتيات لتحذيرها من المسؤولية القانونية والعقوبات الردعية المنجرة عن تشغيل القاصرات".