لا ولاية على المرأة.. تفاصيل تعديلات وثيقة السفر والأحوال المدينة في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، لائحة جديدة من التعديلات بنظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وحسبما نشرت صحيفة عكاظ السعودية، شلمت التعديلات الجديدة منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ما هي المادة الملغاة في هذا النظام بعد التعديلات؟

اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام، وهي المادة التي كانت تشير إلى السماح بأن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

تعديل المادة الرابعة: لا ولاية على جواز السفر

وتم تعديل المادة الرابعة لتصبح في نظام وثائق السفر الصادر حديثاً على النحو التالي: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

ومن قبل كانت المادة الرابعة، تنص على أن "يجري إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام"، بند آخر شملته التعديلات الأخيرة في السعودية، وينص على أن المواطنين متساوين في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

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كما تضمنت التعديلات ألا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، و لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".

"السماح للمرأة السعودية بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل"، تعديل آخر شمله نظام التعديلات الجديد، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على تبيلغ "والد الطفل" فقط.

السماح للمرأة بالسفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر

ومن التعديلات الأخيرة أيضا، أصدرت السلطات السعودية قرارا يسمح للمرأة بالسفر إلى الخارج ،واستخراج جواز سفر بدون الحصول على موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

وحسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية، فإن هذا القرار يشمل السعوديات اللاتي يبلغن 21 سنة وما فوق.