الاكتئاب وتساقط الشعر والإغماء.. من أعراض نقص اليود في الجسم

كشف خبراء الصحة أن اليود من العناصر المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان، إذ أنه يساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ونقصه يسبب اضطرابات وظهور بعض العلامات على الجسم.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن اليود هو العنصر المسؤول عن إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي تراقب مستوى الهرمونات في الجسم والمسؤولة عن الحالة العاطفية والصحية للإنسان، لذلك عند نقص عنصر اليود في الجسم تبدأ ظهور بعض العلامات والآثار التي تدل على نقصه مثل تضخم الغدة الدرقية.

ويعد قلة تناول الإنسان للمأكولات البحرية وكثرة التدخين وتناول المشروبات الكحولية، والأدوية الهرمونية، من الأسباب التي تؤدي إلى نقص عنصر اليود في جسم الإنسان، بحسب ما أشار الأخصائيون.

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وأوضح الأخصائيون أن نقص اليود في الجسم يسبب أيضًا تساقط الشعر، وجفاف الجلد والشعور بالبرد حتى في الجو الحار، وزيادة في الوزن، التعب الدائم، فقدان الذاكرة، الاكتئاب والقلق.

وفي الكثير من الأحيان يسبب نقص اليود العقم، بطء عمل القلب، الدوخة والإغماء، ويعاني الشخص من الإمساك.

فإذا كنت تعاني من هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب المختص قبل تفاقم الحالة.