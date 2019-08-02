محمد وهدان عن الاستعانة بالأطفال في تكبيرات العيد: "دوشة يحبها الإسلام"

خلال صلاة العيد، يوافق بعض خطباء المساجد، على تكبير الأطفال عبر مكبرات الصوت، ما يسبب إزعاجا للبعض، في ظل سعادة الآخرين بما يفعله الصغار، معتبرين ذلك الأمر، أحد الطقوس الأساسية في العيد.

داعية إسلامي يعلق

وبدوره، علق الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على تكبير الأطفال عبر مكبرات الصوت، قائلا إن "هذه الدوشة" التي يثيرها الأطفال، يحبها الإسلام، لأنها تعلق قلوبهم بالمساجد والأذكار، وتجعلهم يسألون عن سبب ترديد هذه الأذكار، وكيفية إقامة صلاة العيد، ما يجعلهم يتعلمون أكثر عن دينهم.

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وأكد وهدان لـ"هن"، أن تكبير الأطفال يعد من المظاهر المبهجة في العيد، ومميزات هذا الفعل أكثر من المفاسد التي يسببها.

الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت "الإفتاء"، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.