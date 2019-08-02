سوسن بدر عن الريجيم: مانعة النشويات نهائي.. ونقطة ضعفي الشوكولاتة

حلت الفنانة سوسن بدر، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم fm، واستقبلت إنجي علي الفنانة سوسن بدر بالورد والشوكولاتة فور وصولها.

وعبرت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بالشوكولاتة التي قدمتها لها إنجي علي، وفتحتها وتناولتها، قائلة: "إنجي دمرت الريجيم اللي أنا عاملاه بقالي شهر ونص"، وسألتها إنجي علي: "ممكن أعرف بتحافظي إزاي على الريجيم؟".

وردت الفنانة سوسن بدر على سؤال إنجي: "أنا مانعة النشويات نهائي، مفيش رز ولا مكرونة ولا محشي، مع إن أنا بموت في كل الحاجات دي".

وقالت الفنانة سوسن بدر إن الشوكولاتة نقطة ضعفها في الأكل.