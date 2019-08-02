طريقة عمل شيبس مقرمش في البيت

الشيبس من الـ"سناكس" التي يفضلها الجميع، خاصة في فصل الصيف ووقت جلوسهم أمام التليفزيون، حيث يصبح التسلية المفضلة في أثناء مشاهدة الأفلام، كما أن الأطفال يحبون تناوله بشكل كبير. ويمكنك عمل رقائق البطاطس المقرمشة في البيت بطريقة سهلة، كالتالي: المكونات 1/2 كيلو بطاطس مقطعة شرائح رفيعة. ملح. 4 ملاعق زيت. زعتر. فلفل أسود. بابريكان. Advertisements نكهات جاهزة (جبن - باربكيو - دجاج - لحم). طريقة التحضير تنقع البطاطس في ماء، وتجفف جيدا. توضع البطاطس في صينية فرن وتدهن بالزيت. تدخل الفرن حتى تقرمش. يضاف إليها البهارات عندما تخرج من الفرن، ولكن يجب مراعاة تقليل الملح في حالة وضع نكهات جاهزة للبطاطس.

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