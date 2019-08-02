- 1/3
- 2/3
- 3/3
"حواوشي السجق" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرين، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير حواوشي السجق على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد"، على قناة CBC سفرة:
المقادير
خبز بلدي.
سجق.
لحمة مفرومة.
سمنة.
طماطم مكعبات.
بصل مبشور.
فلفل أخضر رومي.
فلفل أخضر حار.
ملح.
فلفل أسود.
طريقة التحضير
- خلط اللحمة المفرومة مع السجق والبصل المبشور.
- إضافة الطماطم والفلفل الرومي والحار والملح والفلفل الأسود ويقلب.
- وضع الحشوة داخل الخبز وادهنيه بالسمنة.
- رص الحواوشي في صينية وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل حواوشي السجق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.