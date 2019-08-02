طريقة عمل حواوشي السجق

"حواوشي السجق" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرين، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير حواوشي السجق على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد"، على قناة CBC سفرة:

المقادير

خبز بلدي.

سجق.

لحمة مفرومة.

سمنة.

طماطم مكعبات.

بصل مبشور.

فلفل أخضر رومي.

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فلفل أخضر حار.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

- خلط اللحمة المفرومة مع السجق والبصل المبشور.

- إضافة الطماطم والفلفل الرومي والحار والملح والفلفل الأسود ويقلب.

- وضع الحشوة داخل الخبز وادهنيه بالسمنة.

- رص الحواوشي في صينية وأدخليه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه.