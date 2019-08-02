شهر بطعم الدم.. خلافات باسم الشرف وجرائم محورها المرأة في يوليو

شهد شهر يوليو العديد من جرائم القتل، والتي كان محورها الأنثى، تنوعت الأسباب بين مشكلات زوجية، وضائقة مالية، وقضايا دفاع عن الشرف، فكانت الأنثى في معظمها ضحية، باستثناء فتاة العياط التي دافعت عن شرفها.

فتاة العياط

بـ15 طعنة، دافعت بها الفتاة ذات الـ15عاما عن شرفها، بعدما حاول أحد الشباب اغتصابها، بالاتفاق مع اثنين آخرين، أحدهما تربطه بها قصة حب، عرفت إعلاميا بـ"فتاة الشرف في العياط".

البداية كانت بوجود الفتاة "أميرة"، في حديقة الحيوان بالجيزة مع حبيبها، لكنه تركها فجأة، وحاولت الاتصال به مرارا وتكرارا دون جدوى، حتى رد أحد الأشخاص على الجهة الأخرى، ووفقا لتحقيقات النيابة، قالت الفتاة إنها ذهبت لتأخذ منه الهاتف، قبل أن يعرض عليها "توصيلة" لبيتها.

انحرف الشاب في الطريق حتى وصل إلى منطقة شبه مقطوعة في مدق، حاول الاقتراب من الفتاة، رفضت، فهددها بكسين، فأقنعته أنها ستخضع له، وطلبت منه النزول، فاستغلت الفرصة وأمسكت بالسكين، وطعنته حتى فارق الحياة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

فتاة المنوفية

قتلت فتاة المنوفية ذبحا في يوم صباحيتها، ورغم أن الأسباب لا تزال غير معروفة، وتحقيقات النيابة مستمرة، فإن كل الشبهات تحوم حول الزوج.

القصة بدأت بزواج "منار"، 18 عاما، من "محمد. م" 25 عاما، ويعمل محاميا، في حفل زفاف بهيج حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء في المنوفية، إلا أن الفتاة لم تكمل 25 ساعة زواج، في الصباحية هاتفت والدتها، لأنها كانت ترغب في علاج لبطنها التي تؤلمها وفق رواية والدتها، وبالفعل ذهب شقيقها إليها في الصباحية.

دخل الشقيق على أخته المنزل، وجد زوجها بملابس ملطخة بالدماء، وفي يده سكين، مازحه أخو منار قائلا، "ايه ده بتدبحوا فراخ في الصباحية"، ليرد الزوج، "آه خش شوف الفرخة جوا"، ويدخل شقيق الفتاة ويجدها غارقة في الدماء داخل المنزل.

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عجز جنسي ومشاجرة بسبب مرض نفسي يعاني منه الزوج، جميعها احتمالات قائمة بعد إثبات الطب الشرعي عذرية الفتاة.

سيدة القليوبية

وكشفت التحقيقات، أن الرجل كان يعمل في مجال السياحة، وكانت زوجته الألمانية ترسل له مبالغ مالية ولكنها توقفت، ما وضعهما في ضائقة مالية، وقتل زوجته "هايدي"، وتبلغ من العمر 31 عاما، لأنها طلبت زيادة في مصروف البيت، ولكنه رفض، وكانت هايدي تصرف على البيت، وابنتهما، حيث تعمل في شركة محمول.

كانا متزوجين في 2008، إلا أنهما انفصلا وعادا مرة أخرى في 2017، لتلقى هايدي حتفها على يد زوجها بحسب اعترافاته، حيث قتلها في بيتهما ببنها.

سيدة الدقهلية

اسفيكسيا الخنق، كانت هي السبب وراء مقتل "فاطمة" ربة منزل تبلغ من العمر 21 عاما، في مركز الستاموني، داخل منزل زوجها بقرية السبخاوية التابعه للمركز.

أبلغ والدها قوات الشرطة بأن زوج ابنته سائق ويبلغ من العمر 27 عاما، هو قاتل ابنته، بعد 4 أشهر فقط من الزفاف، وقال والدها أنهما كانا دائما الخلافات الأسرية طوال 4 أشهر، وتركت بيتها خلال تلك المدة 3 مرات، وكانت تذهب لبيت والدها.

بمواجهة الزوج أنكر، وقال إن الوفاة طبيعية، وأنه دخل على زوجته وجدها متوفية، ولكن التحقيقات أثبتت أنها ماتت مخنوقة، وأن الزوج قتلها بمخدة.