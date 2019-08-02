الدوالي الوريدية عبارة عن التواء وتضخم في الأوردة، قد يصبح الوريد السطحي مصاب بالدوالي، لكن أكثر التأثيرات الشائعة تكون بالأوردة الموجودة في الساقين، ويرجِع هذا إلى الوقوف والمشي في وضع مستقيم كثيرًا، ولحسن الحظ لا يحتاج علاج الدوالي إلى المكوث بالمستشفى لفترة تعافي طويلة، فيمكن معالجة دوالي الأوردة بشكل عام في العيادات الخارجية.

يستعرض "هُن" طرق علاج الدوالي الوريدية نقلًا عن "Mayo Clinic" كالتالي:

الرعاية الذاتية

يمكن أن تخفف الرعاية الذاتية مثل: ممارسة الرياضة، وفقدان الوزن، وعدم ارتداء الملابس الضيقة، وتجنب فترات طويلة من الوقوف أو الجلوس من الألم وتمنع زيادة الإصابة بالأوردة العنكبوتية.

الجوارب الضاغطة

ارتداء جوارب الضغط طوال اليوم هو أول محاولة للعلاج قبل الانتقال إلى العلاجات الأخرى، بحيث أنهم يضغطون بثبات على رجليك مما يساعد الأوردة وعضلات الرجل على تحريك الدم بشكل أكثر فعالية.

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تعتبر من أحدث طرق العلاج لغلق الأوردة وجعلها تتلاشى ببطء ثم تختفي نهائيا ويتم من خلال تسليط حرارة الليزر على أوردة الساق وبعد عدد معين من الجلسات التي يحددها الطبيب تختفي بعد فترة.

القسطرة باستخدام الموجات الراديوية أو طاقة الليزر

يدخل الطبيب أنبوبًا رفيعًا "القسطرة" في وريد متضخم، ويسخن طرف القسطرة باستخدام الموجات الراديوية أو طاقة الليزر، وتدمر الحرارة الأوردة عند سحب القسطرة.

علاج الدوالي الشديدة

المعالجة بالتصليب، تحقن الدوالي الوريدية الصغيرة والمتوسطة الحجم بمحلول أو رغوة تسدُّ هذه الأوردة وفي غضون أسابيع تتلاشى الدوالي.

ويمكن أن يحتاج الوريد الواحد للحقن أكثر من مرة، فالمعالجة بالتصليب تتميز بالفاعلية إذا أُجريت بطريقة صحيحة، كما أنها لا تتطلب التخدير.