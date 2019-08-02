لو انفصلت عن الشريك.. مؤشرات تدل على تجاوز المحنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد يواجه الشريكان مشكلة من أًعب المشاكل التي قد يواجهونها وهي الانفصال، ما يدخلهما في حالة من الحزن وعدم الاستقرار النفسي والعاطفي، قد تستمر لوقت طويل في معظم الأحيان.

ولمعرفة فيما إذا كنت قد تجاوزت هذه المرحلة العصيبة، هناك مجموعة من المؤشرات التي تدل على تجاوز المرء للمحنة الصعبة بعد الانفصال، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة "تايمز أوف إنديا" على النحو التالي:

１- لم تعد مهتماً بتتبع أخبار شريكك السابق

من المعروف بأن تتبع أخبار الشريك السابق، أمر وارد الحدوث بعد الانفصال، وذلك للإحساس الخفي الذي ينتاب المرء بالرغبة بمعرفة حال الشريك بعد الانفصال. فإن زالت لديك هذه الرغبة فهذا يعني بأنك بدأت تتعافى من هذه المشاعر.

２- مشاعر جديدة تجاه شخص آخر

إن تحركت مشاعرك تجاه شخص آخر، وبدأت تحس بأنه قد يكون الخلف المناسب لشريكك السابق، فهذا مؤشر واضح على أنك لم تعد تفكر فيما مضى وأنك على وشك أن تبدأ حياة جديدة.

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３- الرغبة في تطوير الذات وتحقيق الإنجازات

قد تكون رغبتك القوية في تطوير مقدراتك، وسعيك لتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤشراً جلياً على بدء حياة جديدة، وترك الماضي خلف ظهرك.

４- قضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء

عادة ما يميل المرء إلى الانزواء والانطواء على نفسه بعد انفصاله عن الشريك، وذلك لشعوره بالضعف والوحدة، غير أن تغير هذا الحال إلى الانخراط في المجتمع مجدداً، وقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء، يعتبر دليلاً دامغاً على نسيان تجربة الانفصال القاسية.

５- تجاهل ذكريات الماضي

في الكثير من الأحيان تبقى الذكريات مع الشريك السابق، تراود مخيلة المرء وتتسبب له بالألم والحسرة على ما مضى، إلا أن تجاهل هذه الذكريات وعدم التفكير بها، يمثل نقطة تحول هامة في حياة الإنسان، وعلامة واضحة على أن حياته باتت تسير في مسار جديد.