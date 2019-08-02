8 أفكار لحوض استحمام خارجي في أجواء ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يبحث البعض عن أفكار غير تقليدية للديكور، ويلجؤون إلى تصاميم غريبة خارجة عن المألوف.

ومع حلول فصل الصيف، يرغب الكثيرون بقضاء أوقات منعشة بعيداً عن الأجواء الحارّة، حيث يلجأ البعض إلى تركيب حوض استحمام في الحديقة أو الفناء الأمامي للمنزل، حسب ما حاء في موقع"24 الإماراتي".

وفيما يلي مجموعة من الأفكار لحوض استحمام خارجي في أجواء ساحرة، بحسب موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين":

1-حوض استحمام مستطيل الشكل ضمن كوخ خشبي على الطراز الياباني.

2-حوض استحمام حجري مع جدار جانبي للمزيد من الخصوصية ودرج حجري.

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3-تصميم آخر لحوض استحمام حجري مع خيمة وأعمدة خشبية للخصوصية.

4-حوض استحمام ساحر تصب مياهه في بحيرة مجاورة ضمن أجواء مميزة.

5- جاكوزي أسفل خيمة خشبية وأجواء ساحرة ضمن أحضان الطبيعة.

6-حوض استحمام محاط بالأشجار والنباتات مع امتداد خشبي للجلوس.

7- تصميم فريد لحوض استحمام مع منصة من جانب واحد وإمكانية تغطيته عند عدم استخدامه.

8-تصميم آخر لحوض استحمام خشبي مع منصة جانبية للجلوس وتناول كوب من العصير.