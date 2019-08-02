5 نصائح للاكتشاف المبكر للأورام

يعتبر مرض السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، وقد حصد عام 2015 أرواح 8.8 ملايين شخص، وتُعزى إليه وفاة واحدة تقريباً من أصل 6 وفيات على صعيد العالم، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

ويواجه البعض صعوبة في الاكتشاف المبكر لمرض السرطان، وهناك بعض النصائح التي تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic"، هي:

الفحص المبكر

التشخيص المبكر للسرطان يعتبر أفضل فرصة للتعافي، والمتابعة الدورية مع الطبيب.

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الالتزام بتعليمات الطبيب

يجب الالتزام بتعليمات الطبيب مثل تقليل أنواع معينة من الطعام، والابتعاد عن أنواع أخرى.

كتابة أي أعراض نشعر بها

يجب الحرص على تدوين الأعراض التي قد تشعر بها، وشرحها للطبيب المعالج.

تدوين تاريخ العائلة مع السرطان

إذا كان بعض أفراد العائلة مصابين بالسرطان، يجب تدوين نوع السرطان ودرجة قرابة كل شخص منهم لك، وفي أي مرحلة عمرية ظهر السرطان.

قائمة الأدوية

يجب إعداد قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها.