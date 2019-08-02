دراسة: البابونج يساعد في القضاء على السرطان

أكدت دراسة حديثة نشرتها جامعة برمنجهام، أن زهرة البابونج تساعد على قتل الخلايا سرطان الدم، ما يتيح استخدامه لتطوير دواء جديد لمكافحة مرض السرطان.

وتوصل العلماء إلى طريقة لاستخراج مركب طبيعي من النبات يسمى "البارثينوليد" الموجود في أوراق الزهرة، الذي يمكن أن يكون مفتاحا لعلاج السرطان بعد تعديله لمهاجمة الأورام.

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وقال باحثون، إن هذا المركب دمر خلايا سرطان الدم الليمفاوية المزمنة خلال الاختبارات المعملية، موضحين أن "البارثينوليد" يعمل على زيادة مستويات "أنواع الأكسجين التفاعلية"، ما يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية.

ويملك النبات تاريخا طويلا من الاستخدامات العلاجية التقليدية يعود إلى زمن الإغريق القدماء، وكان يعتمد في المقام الأول في علاج الحمى.

كما يعتمد النبات في علاج الصدفية والتهاب المفاصل والتهاب الجلد ولدغات الحشرات والحساسية والربو ومشاكل الجهاز الهضمي ووجع الأسنان والغثيان وآلام الحيض وغيرها.