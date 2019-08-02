أغرب قضايا الخلع: "بيعايرني بمرضي.. بيحب الأكل.. وعايز أهلي يجيبوله عربية"

تتنوع أسباب إقامة دعاوى الخلع بمحاكم الأسرة بين السب والضرب، لكن أسباب أخرى ظهرت ترويها السيدات أمام محاكم الأسرة، موخرا.

"هُن" يرصد أبرز أسباب قضايا الخلع خلال أسبوع:

زوجة تطلب الخلع: جوزي بيعايرني اني مريضة سرطان

لم يرحم مرضها بعد اكتشافها إصابتها بالأورام، ورفض الإنفاق على علاجها، هذا ما ذكرته "مها"، في دعوى الخلع التي قامت بها ضد زوجها الذى يعمل بمركز مرموق بأحد البنوك، بعد زواج استمر 18 عامًا، قررت رفع دعوى ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

تعامل الزوج مع مرضها بالسرطان وكأنه مرض معدي، حيث اختار الابتعاد عنها والنوم في غرفة أخرى، بل ومعايرتها بالمرض، وكانت الجملة التي تستمع لها دائمًا: "حطي حاجة على شعرك أنتي مش بتشوفي نفسك في المراية".

بعد 9 أشهر من الزواج زوجة ترفع دعوى خلع: "طفس وبيحب الأكل"

لم يمضى على زواج "سندس خ."، 9 أشهر، حتى قررت إقامة دعوى خلع، مطالبة فيها بالطلاق من زوجها لأنه "طفس بياكل أكتر من 6 مرات في اليوم".

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لم تعلم في فترة الخطبة حب زوجها للطعام بهذا الشكل، لعدم استمرار فترة الخطبة لأكثر من 3 أشهر: "أنا كنت بحب شخصيته وشهامته وحنيته عليا بس نقطة عشق الأكل دى ضيعت حاجات كتير أوي، أنا مش بلحق أسرح شعري من الطبيخ شقتى بقت زبالة، والغسيل على طول متكوم وأنا مش بلحق أهتم بنفسي".

دعوى خلع ضد حسام الصحفي بسبب "الطفاسة": بطبخ له 6 وجبات في اليوم

زوجة تقيم دعوى خلع: بدل ما يصرف عليا عايز أهلي يجيبوله عربية

زواج صالونات أسفر عن قيام "راندا"، 28 عامًا، برفع دعوى خلع ضد زوجها ذكرت فيها: "بدل ما هو اللي يصرف عليا، عايزني أخلي أهلي يشتروا له عربية، هو دا اللي ناقص".

"راندا" ترفع دعوى خلع: "عايز أهلي يجيبوله عربية"

مواقف مختلفة جعل "راندا"، تصمم على رفع دعوى خلع أمام محكمة مصر الجديدة، منها أنه رفض التكفل بدفع مصروفات الولادة وأجبرها على بيع شبكتها، وبعد تركه عمله في أحد الدول العربية اعتمد عليها في تدبير نفقات المنزل.