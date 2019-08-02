تعرفي على فوائد البيوتين لشعر طويل وصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال مصفف الشعر الألماني مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه إن الشامبو المحتوي على البيوتين يعد بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر.
وأوضح فاينيتشيكه أن الشامبو المحتوي على مادة البيوتين (فيتامين B7) لا يقوم بتنظيف الشعر وفروة الرأس جيدا فحسب، بل يعمل على بناء الشعر وتقوية بنيته، كما أنه يعمل على تغذيته وترطيبه ويساعده على النمو، ما يجعله خيارا مثاليا للشعر الخفيف والمجهد بصفة خاصة.
وأضاف فاينيتشيكه أن الاستخدام المنتظم للشامبو المحتوي على البيوتين يجعل الشعر ناعما كالحرير، ويمنحه كثافة جذابة، ويضفي عليه لمعانا ساحرا يأسر الألباب.
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