دراسة..القطة أفضل صديق للرجل العازب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:-

كشفت دراسة حديثة عن ظهور جيل جديد من الرجال العزّاب الذين يطلق عليهم اسم "محبو القطط" ويشعرون بالرضا عن مصاحبة القطط، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، يعتقد واحد من كل أربعة رجال أن القطة الخاصة بهم تقلل الضغط الذين يشعرون به بسبب العزوبية، لأن القطط يمكن أن تكون شريكة جيدة للحياة.

ويقول 29% من المشاركين إنهم يحبون قططهم لأنهم يرغبون بالحدث إليها، في حين يعتقد واحد من بين كل شخصين أن القطط تساعدهم في الحفاظ على هدوئهم.

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وقال جوني جولد الرئيس التنفيذي لشركة إتش بيت لرفاهية الحيوانات الأليفة "هذه النتائج تأتي بمثابة ضربة قوية للكلب الذي طالما اعتبر أفضل صديق للرجل، حيث يقول ربع الرجال إن القطط على وشك أن تخلع الكلاب عن عرشها".

وأضاف جولد "يمكن أن تقدم القطط دعماً عاطفياً كبيراً، لذلك من الإنصاف أن نعتني بها في المقابل".

وقال أكثر من ثلث الرجال العزاب الذين شملهم الاستطلاع، إن شراء قطة هو أفضل شيء قاموا به على الإطلاق. ويعتقد واحد من كل أربعة رجال أن القطة تساعدهم على الظهور كشخص ودود، بينما يعتقد واحد من كل ستة رجال أن قطته ساعدته في جذب المزيد من النساء، بحسب صحيفة "آي نيوز" البريطانية.