محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير التفاح بالقرفة على طريقة الشيف شربيني. المكونات: 2 ثمرة تفاح القرنفل أعواد القرفة Advertisements عسل أبيض طريقة التحضير: في البداية، تقومين بتقطيع وقشر ثمار التفاح، وتضعينها في الخلاط الكهربائي، صفيه ويصبح عصير التفاح جاهزا. ضعي عصير التفاح في وعاء صغير على نار هادئة. ضيفي له أعواد القرفة مع القرنفل، والعسل، وتقلبين، حتى تمتزج المكونات، ويقدم ساخن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل عصير التفاح بالقرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.