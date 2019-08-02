"تصلب المفاصل وألم في الكتفين".. أعراض سرعة ترسيب الدم

"سرعة ترسيب الدم في الجسم" من الأمراض الشائعة بين مختلف الفئات العمرية، والتي تسبب الشعور بالوهن المستمر، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

وفيما يلي، أعراض سرعة الترسيب في الدم، وفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك" الطبي":

- تصلب المفاصل عند الاستيقاظ من النوم.

- نزول الدم مع البراز.

- الشعور بألم في الكتفين واليدين، خاصة خلال فترة الصباح.

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- الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الشعور بصداع شديد.

- فقدان الوزن فجأة بشكل غير طبيعي.

ويمكن علاج ارتفاع نسبة الترسب في الدم، من خلال إجراء فحص شامل للمريض، وبالتالي يمكن تحديد المرض الذي يشكو منه، وبناءً عليه يتم توجيهه إلى العلاج المناسب.