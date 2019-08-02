طالبة بريطانية تنتحر من الطائرة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج، تدعى آلانا كوتلاند، مصرعها في مدغشقر، وذلك بعد سقوطها من الطائرة، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي.
صحيفتا “الجارديان” و”ديلي ميل” ذكرتا نقلا عن مصادر أن الشابة آلانا كوتلاند، البالغة من العمر 19 عاما، توفيت أثناء عملية تدريبية في شمال شرق دولة مدغشقر الأفريقية.
المصادر أضافت أن آلانا سقطت من طائرة خفيفة من طراز “سيسنا”، بعد أن كانت تجري بحثا في منطقة “أنجاجي” النائية يوم الخميس الماضي.
صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن الشابة لقيت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا.
المحققون أشارا إلى أن الضحية عانت من مرض “جنون الارتياب”، الأمر الذي جعلها تقدم على هذا الحادث، رغم محاولة زميلها منعها من القفز.. ولا تزال السلطات الأمنية تكافح من أجل العثور على جثتها، رغم أن السكان المحليين يخشون أن العثور عليها مستحيل بسبب صعوبة تحديد موقع سقوطها.
أسرة آلانا، قالت في بيان: إن الحادث خلف حزنا عميقا في نفوس أقاربها، مضيفة أن الشابة كانت متعطشة لاكتشاف الكثير من مناطق العالم.
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