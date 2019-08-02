طريقة عمل تشيز كيك البشاميل والفراخ

التشيز كيك بالفراخ والبشاميل الحادقة تعد من أكثر الوصفات الجديدة المبتكرة التي يحبها الصغار والكبار، جهزي المكونات واتبعي الخطوات الآتية لتحصلي على ألذ تشيز كيك بالبشاميل.
مكونات تشيز كيك البشاميل
7 قطع توست أبيض ناشف مطحون في الكبة
كوب بقسماط ناعم
لتر حليب
4 ملعقة صغيرة زبدة
4 قطعة جبنة مربعات
كوب جبنة سائحة بطعم القشدة
5 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقتين كبيرتين قشطة
ملعقتين صغيرتين ثوم مفروم
ملعقتين صغيرتين ريحان ناشف
1/2 كيلو صدور دجاج مخليه ومقطعة مكعبات
كوب طماطم شيري للتزيين
طريقة عمل تشيز كيك البشاميل
قطعي الدجاج مربعات
وفى طاسة ساخنة بها زبدة وزيت شوحي الدجاج حتى يتغير لونه
ضيفي الثوم والنعناع وغطى الطاسة حتى ينضج الدجاج
اخلطي مكونات البشاميل في الخلاط ( الدقيق، القشطة، الحليب، مكعبات الجبن، الجبن السائلة، والقشدة )
ضعي البشاميل في حلة ساخنة على النار مع التقليب المستمر حتى تصلي لقوام البشاميل المطلوب.
اخلطي البقسماط مع الزبدة باليد حتى تتخلل الزبدة كل أجزاء البقسماط.
جهزي صينية التشيز كيك وضعي طبقة البقسماط والزبد طبقة اولى.
رصي فوق البقسماط الدجاج مع الاحتفاظ بصوص الثوم والنعناع.
صبي البشاميل على الدجاج حتى يغطيه تمامًا.
أدخلي الصينية الفرن لمدة ربع ساعة، ثم قدميها ساخنة، مزينة بالطماطم الشيري، وقدمي معها صوص الثوم والنعناع.
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