"الجيلي شوز" نجم موضة الأحذية النسائية لصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يمثل "الجيلي شوز" "Jelly Shoes" نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Gucci وAlexa Chung.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن "الجيلي شوز" عبارة عن حذاء بلاستيكي يتألق بمظهر شفاف، ويمتاز بطابع خفيف ومريح للغاية بفضل التهوية الجيدة، التي يوفرها للأقدام، ما يجعله خيارا مثاليا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجيلي شوز يتحرر من الصورة الذهنية النمطية باعتباره موديلا مخصصا للشاطئ؛ حيث يطل هذا الموسم بمظهر أنيق وفخم يجعله مناسبا لأنشطة الحياة اليومية المختلفة أيضا؛ فبعض الموديلات تزهو بألوان مفعمة بالأنوثة كالوردي الصارخ، وتأتي مرصعة بأحجار الستراس لتنطق بالأناقة والفخامة.