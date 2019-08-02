تظهر في الحر.. هذه أسباب الإصابة بالتينيا الملونة وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:
تعتبر التينيا الملونة من ضمن الأمراض الجلدية الشائعة، والتي تسبب اختلاف لون الجلد عن بعضه في أماكن الإصابة بسبب تداخل الفطريات المسببة للعدوى مع الصبغة الطبيعية للجلد.
وتنتشر عدوى التينيا الملونة عند المراهقين بصورة أكبر، وتنتشر في منطقة الأكتاف، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب الإصابة بها وطرق علاجها، وذلك بحسب ما ذكره موقع "Healthline".
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