طريقة عمل بسكوت النشادر

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"بسكوت النشادر" من الحلوى التي يفضلها الكثيرين، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
يقدم لكي موقع "هُن" طريقة عمل بسكويت النشادر:
المقادير
كيلو من الدقيق المنخول جيدا مضاف إليه رشة صغيرة من الملح
4 بيضات متوسطة الحجم
4 أكياس من الفانيليا
ملعقة كبيرة باكينغ بودر
ملعقة كبيرة من النشادر
كوبان ونص من السكر البودرة
نص كوب من اللبن
4 ملاعق كبيرة من النشا
نصف كيلو من الزبدة
طريقة التحضير
نقوم بخفق الزبدة جيدا باستخدام المضرب الكهربائي
ثم نضيف إليها السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي
نضيف البيض والفانيليا واحدة بعد واحدة مع الاستمرار في الضرب
ثم نضيف النشادر إلى الخليط مع الخفق المستمر ونقوم بخلط الدقيق والملح والنشا والباكينج بودر ونضيفهم إلى الخليط
ثم نبدأ بإضافة اللبن حتي الحصول علي عجينة طرية متجانسة نقوم بتغطيتها ووضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا
نسخن الفرن ونقوم بدهن صاج جيدا بالزيت ونقوم بتقطيع العجينة باستخدام كيس الحلواني أو الماكينة المخصصة لعمل البسكويت
ثم نضع الصاج على الرف الأوسط من الفرن حتى تمام النضج
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