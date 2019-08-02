طريقة عمل بسكوت النشادر

"بسكوت النشادر" من الحلوى التي يفضلها الكثيرين، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز. يقدم لكي موقع "هُن" طريقة عمل بسكويت النشادر: المقادير كيلو من الدقيق المنخول جيدا مضاف إليه رشة صغيرة من الملح 4 بيضات متوسطة الحجم 4 أكياس من الفانيليا ملعقة كبيرة باكينغ بودر ملعقة كبيرة من النشادر كوبان ونص من السكر البودرة نص كوب من اللبن 4 ملاعق كبيرة من النشا نصف كيلو من الزبدة Advertisements طريقة التحضير نقوم بخفق الزبدة جيدا باستخدام المضرب الكهربائي ثم نضيف إليها السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي نضيف البيض والفانيليا واحدة بعد واحدة مع الاستمرار في الضرب ثم نضيف النشادر إلى الخليط مع الخفق المستمر ونقوم بخلط الدقيق والملح والنشا والباكينج بودر ونضيفهم إلى الخليط ثم نبدأ بإضافة اللبن حتي الحصول علي عجينة طرية متجانسة نقوم بتغطيتها ووضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا نسخن الفرن ونقوم بدهن صاج جيدا بالزيت ونقوم بتقطيع العجينة باستخدام كيس الحلواني أو الماكينة المخصصة لعمل البسكويت ثم نضع الصاج على الرف الأوسط من الفرن حتى تمام النضج

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