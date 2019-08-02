الامارات | طعام صحّي.. للجسم والمزاج

شكرا لقرائتكم خبر عن طعام صحّي.. للجسم والمزاج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المعروف أن الطعام الصحي يعزز القدرات الوظيفية للجسم ويزوّده بأهم العناصر الغذائية، كما تسهم الأطعمة الصحية في الوقاية من الأمراض الناجمة عن سلوكيات الطعام السلبية، وتحسن الحالة النفسية والعاطفية للشخص نتيجة تحسّن صحته الجسدية. أخصائية التغذية الأولى في بروتين بيك شوب، راشي شوداري، تقدم مجموعة من النصائح الغذائية:
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