الامارات | أفراح الكتبي والبلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والبلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام حرحوش بن سلطان الكتبي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة طالب راشد البلوشي. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح زاخر في العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتَي الكتبي والبلوشي، وحشد من الأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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