الامارات | أفراح الأحبابي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام ذيب مسفر محمد الأحبابي حفلاً بمناسبة زفاف نجليه سالم إلى كريمة فلاح مسفر محمد الأحبابي، ومسفر إلى كريمة سالم سعيد مسفر الأحبابي، وذلك في قاعة الاحتفالات بالهير. وحضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة، ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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