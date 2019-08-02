الامارات | أفراح الكويتي والبلوشي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة مبارك غريب الكويتي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها ناصر إلى كريمة عبداللطيف محمد البلوشي. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الليسيلي للأفراح بدبي، عدد من وجهاء القبائل وأعيان قبيلتي الكويتي والبلوشي، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة ورجال الأعمال، وتخللت الحفل عروض فنية تراثية إماراتية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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