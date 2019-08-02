الامارات | جزيرة السمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة السمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحاكي جزيرة السمالية ماضي الأجداد العريق، حيث تتميز الجزيرة بالتوازن البيئي الفريد، والمرافق التي بنيت على الطراز التقليدي لثقافة الإمارات الأصيلة، فهي تحتوي على العديد من الفصائل الحيوانية والنباتية والطيور المحلية، كذلك يدير نادي تراث الإمارات العديد من الأنشطة للشباب وصغار السن، وفق العادات والتقاليد الإماراتية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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