"كنت بجيبها من المدرسة لحد الإعدادية".. كيف ربت والدة هالة صدقي ابنتها الوحيدة؟

أسلوب صارم، اتبعته والدة هالة صدقي في تربية ابنتها الوحيدة، منشغلة بأدق تفاصيلها الأسرية، قبل أن تفارق الحياة، مساء اليوم، في منزلها بمدينة 6 أكتوبر، تاركة الفنانة القديرة تواجه صعوبات الحياة.

تحدثت والدة الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل تريبتها لابنتها، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، في مارس 2015، نعرضها عبر عدة نقاط، كما يلي:

- "هالة كانت تحت المراقبة 24 ساعة، لأنها بنتي الوحيدة".

- تربت هالة على الأدب والاحترام والهدوء، و"ماكنتش تقدر تعمل شقاوة أو أعمال تخريبية".

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- عمل والدة هالة كـ"مالكة" وناظرة مدرسة ابنتها في المرحلة الابتدائية والإعدادية، جعلها تتابع بقرب تفاصيل حياة نجلتها الدراسية.

- كانت مسؤولة عن توصيل ابنتها واصطحابها خلال العودة من المدرسة، حتى المرحلة الإعدادية.

وأعربت الفنانة هالة صدقي عن صدمتها، عقب معرفتها- عبر اتصال هاتفي- بوفاة والدتها، مساء اليوم الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي دلوقت، علشان ندفها"، مضيفة أن إجراءات الدفن ستتم اليوم، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.